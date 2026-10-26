В «Металлурге» объяснили, какие обязанности будут у Завьялова в тренерском штабе

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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал включение Александра Завьялова в обновлённый тренерский штаб команды. По его словам, новый помощник будет отвечать за работу с защитниками.

«В обновлённый штаб нашей команды входит Александр Завьялов. Специалист с большим игровым и тренерским опытом. Александр Васильевич пополняет штаб нашей команды и будет помогать Константину Шафранову, Юрию Трубачёву и Ярославу Хабарову. В том числе в круг обязанностей помощника главного тренера "Металлурга" будет входить работа с защитниками. Именно в этом компоненте Александр Завьялов зарекомендовал себя как грамотный специалист. Мы уверены, что Александр Васильевич, его знания и большой опыт работы усилят наш штаб», – цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.

56-летний Завьялов – воспитанник нижегородского хоккея. В качестве игрока он выступал за «Ак Барс», с которым стал чемпионом России в 1998 году, а также за «Торпедо» и ряд других клубов. Тренерскую карьеру начал в 2011 году, работал ассистентом в «Торпедо», «Ак Барсе» (обладатель Кубка Гагарина – 2018), «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре», «Сибири» и «Авангарде». Также имеет опыт работы главным тренером в «Витязе».

Напомним, что Константин Шафранов возглавил «Металлург» 23 октября, сменив на этом посту Андрея Разина. Ранее обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьёв, при котором команда одержала пять побед подряд.