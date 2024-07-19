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В месте притяжения туристов Нижнекамска проведены работы по укреплению сети
Поселок Красный Ключ называют водными воротами Нижнекамска. Он получил свое название от родника, вода которого считается святой уже много веков. Сейчас природно-ландшафтный парк «Святой Ключ» является излюбленным местом отдыха нижнекамцев и гостей города. На территории комплекса специалисты компании МТС установили новое оборудование и провели оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30 процентов. Оператор обеспечил усиленным покрытием и модернизировал сети LTE и на набережной Камы, включая причал, который особенно сильно загружен летом, когда сюда на теплоходах пребывают туристы и паломники.
«Татарстан неизменно присутствует на первых строчках всевозможных рейтингов внутреннего туризма. Мы, как цифровая экосистема, вносим свой вклад в развитие туризма в республике: представляем свыше 2000 объектов, которые можно забронировать в Татарстане, создаем бесплатные аудиогиды по популярным достопримечательностям и маршрутам, которые определяет Big Data МТС, и, конечно, укрепляем связь в местах притяжения туристов, где нагрузка на сети особенно высокая в летний сезон. Так, в прошлом году мы модернизировали оборудование около аэропортов в Казани и Нижнекамске, а также рядом с автовокзалом в столице республики, в этом году было улучшено покрытие на трассах М-7 и М-12. Как для местных жителей, так и для туристов важно даже во время отпуска оставаться на связи. И я надеюсь, что теперь поездки татарстанцев и гостей республики к «Красному ключу» станут еще комфортнее», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.
Родник «Святой ключ» в Нижнекамске - это каскад водопадов на склоне горы в окружении деревьев. На нижней площадке природного комплекса находится небольшое озеро, наполняющееся за счет родников. В 2023 году комплекс реконструировали и благоустроили всю территорию. Старые ручьи прочистили, а вновь найденные родники собрали в единое русло и направили по всему водопаду «Святого ключа». Источник не замерзает зимой, создавая необычайно красивые ледяные пейзажи. Рядом расположены музей Ахсана Фатхутдинова, усадьба известных купцов Стахеевых, экопарк и пляж «Кама».
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