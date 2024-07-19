В месте притяжения туристов Нижнекамска проведены работы по укреплению сети

Фото: пресс-служба МТС

Поселок Красный Ключ называют водными воротами Нижнекамска. Он получил свое название от родника, вода которого считается святой уже много веков. Сейчас природно-ландшафтный парк «Святой Ключ» является излюбленным местом отдыха нижнекамцев и гостей города. На территории комплекса специалисты компании МТС установили новое оборудование и провели оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30 процентов. Оператор обеспечил усиленным покрытием и модернизировал сети LTE и на набережной Камы, включая причал, который особенно сильно загружен летом, когда сюда на теплоходах пребывают туристы и паломники.

«Татарстан неизменно присутствует на первых строчках всевозможных рейтингов внутреннего туризма. Мы, как цифровая экосистема, вносим свой вклад в развитие туризма в республике: представляем свыше 2000 объектов, которые можно забронировать в Татарстане, создаем бесплатные аудиогиды по популярным достопримечательностям и маршрутам, которые определяет Big Data МТС, и, конечно, укрепляем связь в местах притяжения туристов, где нагрузка на сети особенно высокая в летний сезон. Так, в прошлом году мы модернизировали оборудование около аэропортов в Казани и Нижнекамске, а также рядом с автовокзалом в столице республики, в этом году было улучшено покрытие на трассах М-7 и М-12. Как для местных жителей, так и для туристов важно даже во время отпуска оставаться на связи. И я надеюсь, что теперь поездки татарстанцев и гостей республики к «Красному ключу» станут еще комфортнее», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Родник «Святой ключ» в Нижнекамске - это каскад водопадов на склоне горы в окружении деревьев. На нижней площадке природного комплекса находится небольшое озеро, наполняющееся за счет родников. В 2023 году комплекс реконструировали и благоустроили всю территорию. Старые ручьи прочистили, а вновь найденные родники собрали в единое русло и направили по всему водопаду «Святого ключа». Источник не замерзает зимой, создавая необычайно красивые ледяные пейзажи. Рядом расположены музей Ахсана Фатхутдинова, усадьба известных купцов Стахеевых, экопарк и пляж «Кама».