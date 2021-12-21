В местах концентрации ДТП с дикими животными в Татарстане установят излучатели

Ежегодно в Татарстане происходит 120–130 ДТП с участием диких животных. В местах их концентрации в будущем планируется установка излучателей, отпугивающих животных. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков в прямом эфире «Татарстан-онлайн».

«Все дороги невозможно огородить искусственными ограждениями. В то же время есть места, подверженные массовому переходу, когда происходит миграция. В этих местах мы проводим анализ ДТП. По статистике, их более ста, ежегодно 120–130 ДТП с участием животных. Работаем с ГИБДД РТ, Волго-Вятским управлением, Минтрансом РТ над установлением знаков в местах концентрации. Ограждение — один из способов снизить риски ДТП с участием диких зверей», — сказал он.

Спикер отметил, что аварии с участием диких животных — это «очень серьезная проблема». Поэтому Госкомитет РТ по биоресурсам в рамках цифровизации отрасли занимается разработкой программного комплекса.

«Изучаем вопрос, если вдоль трассы установить излучатели, которые отпугивают зверя. Животные привыкли к шуму мотора, но боятся ультразвука. На более опасных участках в будущем будем отрабатывать», — сказал Батков.

Кроме того, совместно с ГИБДД проводится работа по предупреждению водителей о соблюдении безопасного скоростного режима.