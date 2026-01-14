news_header_top
Общество 14 января 2026 12:29

В мессенджере МАХ зарегистрировались 85 млн пользователей

Фото: пресс-служба мессенджера MAX

В национальном мессенджере МАХ зарегистрировались 85 миллионов пользователей, а суточный охват платформы превысил 55 миллионов активных участников. Об этом сообщает пресс-служба MAX.

С момента запуска мессенджера люди отправили более 18 миллиардов сообщений и совершили свыше 2,5 миллиарда звонков. Кроме того, пользователи записали более 200 миллионов видеокружков и отправили свыше миллиарда стикеров.

Блогеры, компании и государственные организации создали более 140 тысяч публичных каналов, их общая аудитория превысила 54 миллиона подписчиков. Более 40 тысяч магазинов внедрили в МАХ систему подтверждения возраста с помощью цифрового ID. С ее помощью покупатели могут подтвердить возраст при покупке товаров, отсканировав QR-код в профиле мессенджера.

