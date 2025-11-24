В мессенджере МАХ теперь можно купить билеты на культурные мероприятия
Минкультуры и Минцифры РФ запустили сервис поиска билетов на мероприятия в национальном мессенджере МАХ.
Посмотреть афишу во всех регионах страны, купить билеты в кино, музей, на концерт или выставку можно при помощи мини-приложения «Госуслуги Культура», которое поддерживает в том числе и программу «Пушкинская карта».
Для приобретения билетов необходимо:
– запустить сервис,
– нажать на кнопку в нижней части экрана слева,
– выбрать город,
– выбрать мероприятие
– завершить покупку билета на сайте организации.
Найти мини-приложение можно по ссылке или набрав поиске слово «культура».