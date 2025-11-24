В мессенджере МАХ теперь можно купить билеты на культурные мероприятия

Фото: max.ru

Минкультуры и Минцифры РФ запустили сервис поиска билетов на мероприятия в национальном мессенджере МАХ.

Посмотреть афишу во всех регионах страны, купить билеты в кино, музей, на концерт или выставку можно при помощи мини-приложения «Госуслуги Культура», которое поддерживает в том числе и программу «Пушкинская карта».

Для приобретения билетов необходимо:

– запустить сервис,

– нажать на кнопку в нижней части экрана слева,

– выбрать город,

– выбрать мероприятие

– завершить покупку билета на сайте организации.

Найти мини-приложение можно по ссылке или набрав поиске слово «культура».