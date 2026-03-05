В мессенджере MAX теперь могут зарегистрироваться пользователи из 40 стран

Фото: пресс-служба мессенджера MAX

Пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки получили возможность отправлять сообщения и совершать звонки в мессенджере MAX. Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо скачать приложение, выбрать страну, указать номер телефона и ввести проверочный код из SMS. Создать аккаунт можно с SIM-картами операторов, в том числе из Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.

Начать переписку и звонки с пользователями из других государств можно после того, как собеседники добавят номера друг друга в контакты. Это требование объясняется мерами безопасности. В настройках профиля, в разделе «Безопасность», доступны дополнительные функции защиты – двухфакторная аутентификация, «Безопасный режим» и «Семейная защита».

В ноябре прошлого года возможность звонков и сообщений в MAX, помимо пользователей из России и Беларуси, появилась у жителей семи стран СНГ.

Полный список стран, где можно скачать MAX: Россия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Турция, Туркменистан, Вьетнам, ОАЭ, Куба, Лаос, Камбоджа, Афганистан, Боливия, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Колумбия, Гренада, Гамбия, Индия, Ирак, Сент-Китс и Невис, Кувейт, Ливан, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Палау, Катар, Саудовская Аравия, Венесуэла, Танзания.