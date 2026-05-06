В мессенджере MAX создано более 150 тыс. чат-ботов к концу апреля

К концу апреля в мессенджере MAX было создано более 150 тыс. чат-ботов, сообщил представитель сервиса «Ведомостям».

Отмечается, что около 85% всех ботов запускаются коммерческими компаниями. Наибольший интерес к таким инструментам проявляют медицинские организации, управляющие компании и ресурсоснабжающие структуры, включая провайдеров связи и электросетевые компании.

По данным директора Института исследований интернета Карена Казаряна, важным фактором роста спроса на чат-боты и мини-приложения, интегрированные с российскими платформами, стало ограничение работы телеграма в феврале.