В мессенджере МАХ появился чат-бот для помощи учителям
Чат-бот для поддержки учителей в сложных и конфликтных ситуациях прошел тестирование и теперь доступен в мессенджере МАХ. Об этом сообщила директор Департамента кадровой политики Минпросвещения Ирина Кокоева, ее слова приводит пресс-служба ведомства.
Автоматизированный помощник обеспечивает оперативный доступ к квалифицированной юридической консультации и необходимым документам, а также предлагает пошаговые алгоритмы действий в различных ситуациях.
«Чат-бот уже прошел тестирование среди педагогов. Работает круглосуточно в мессенджере МАХ и доступен только учителям с верифицированными учетными записями», – отметила Кокоева.
«Педагоги всегда должны быть обеспечены необходимыми инструментами для уверенной и безопасной работы», – подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.