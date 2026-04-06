В мессенджере МАХ появился чат-бот для помощи учителям

Чат-бот для поддержки учителей в сложных и конфликтных ситуациях прошел тестирование и теперь доступен в мессенджере МАХ. Об этом сообщила директор Департамента кадровой политики Минпросвещения Ирина Кокоева, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Автоматизированный помощник обеспечивает оперативный доступ к квалифицированной юридической консультации и необходимым документам, а также предлагает пошаговые алгоритмы действий в различных ситуациях.

«Чат-бот уже прошел тестирование среди педагогов. Работает круглосуточно в мессенджере МАХ и доступен только учителям с верифицированными учетными записями», – отметила Кокоева.

«Педагоги всегда должны быть обеспечены необходимыми инструментами для уверенной и безопасной работы», – подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.