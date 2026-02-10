В мессенджере МАХ появилась возможность создавать приватные каналы. Новая функция доступна всем пользователям из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба мессенджера.

Авторы приватных каналов могут публиковать фотографии, видео и текстовые заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения. В настройках канала доступен выбор реакций на публикации – их можно включить или отключить, а также управлять заявками на вступление.

Чтобы создать приватный канал, пользователю необходимо обновить приложение МАХ до последней версии, после чего зайти в раздел «Чаты», нажать на значок «+» в верхней части экрана и выбрать пункт «Создать приватный канал». Далее нужно установить главное изображение, указать название и описание канала, при желании добавить подписчиков из числа контактов и подтвердить создание канала.

Автор канала может приглашать новых подписчиков по специальной ссылке – пользователи, перешедшие по ней, автоматически присоединяются к каналу. Пригласительную ссылку можно обновить, после чего старая ссылка станет недействительной, а вступление будет возможно только по новой.

Также в настройках доступна модерация вступления по ссылке. При активации опции «Заявка на вступление» пользователи смогут подписаться на канал только после одобрения администратором.