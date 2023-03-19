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В Мешинском заказнике участники акции «Рыбе – быть!» пробурили 80 лунок
В Мешинском заказнике Татарстана прошла природоохранная акция «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» по предотвращению замора рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
«Благодаря совместным усилиям на водоемах были спасены карась, карп, окунь, ерш и щука», – отмечается в сообщении.
Специалисты пробурили во льду 80 лунок и прикрыли их соломой – это помогает обитателям водоема не погибнуть от кислородного голодания. Активнее всего замор происходит в начале весны, поскольку в это время почти весь растворенный в воде кислород уже поглощен животными и растительными организмами.
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