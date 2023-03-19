В Мешинском заказнике участники акции «Рыбе – быть!» пробурили 80 лунок

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В Мешинском заказнике Татарстана прошла природоохранная акция «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» по предотвращению замора рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Благодаря совместным усилиям на водоемах были спасены карась, карп, окунь, ерш и щука», – отмечается в сообщении.

Специалисты пробурили во льду 80 лунок и прикрыли их соломой – это помогает обитателям водоема не погибнуть от кислородного голодания. Активнее всего замор происходит в начале весны, поскольку в это время почти весь растворенный в воде кислород уже поглощен животными и растительными организмами.