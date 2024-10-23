Антон Кобяков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В мероприятиях саммита БРИКС в Казани приняли участие 42 делегации, в том числе 24 главы государств и правительств, а также руководители шести международных организаций. Об этом сообщил советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета БРИКС Антон Кобяков на пресс-брифинге в МВЦ «Казань Экспо».

«Год председательства России оказался очень продуктивным. Мы провели более 200 мероприятий, в которых приняли участие почти 10 тыс. человек. На саммите в Казани лидеры пяти стран впервые принимают участие в мероприятиях объединения», — рассказал советник.

Он уточнил, что самые многочисленные делегации прибыли из Китая, Индии, ОАЭ, Турции, Ирана, Конго, Вьетнама.

По словам Кобякова, в течение года прошли обсуждения важных направлений сотрудничества государств БРИКС.

«По ряду направлений мы продвинулись с нашими коллегами очень далеко. По всем трекам у нас есть конкретные результаты. Еще на полях Петербургского форума в этом году выработаны ряд инициатив по реализации совместных проектов», — отметил он.

Среди таких инициатив, например, создание единой онлайн-платформы для изучения языков стран БРИКС, в том числе с использованием искусственного интеллекта, формирование международной цифровой и кадровой платформ, другие проекты.

«Наши партнеры по объединению поддержали российскую инициативу по созданию зерновой биржи. Ведется работа в этом направлении», — заявил советник.

Интерес среди государств мира к вступлению в БРИКС он охарактеризовал как ажиотаж. «Еще три десятка стран выразили интерес либо к полномасштабному членству в объединении, либо к получению статуса государства —партнера БРИКС», — подчеркнул Кобяков.

Фото: © Сергей Бобылев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Он заметил, что нынешний саммит БРИКС проходит не только в расширенном формате, но и «в самый разгар трансформации мировой системы международных отношений».

«Россия приняла председательство в важнейший для БРИКС момент, когда число членов объединения впервые увеличилось вдвое. Именно БРИКС сегодня всё чаще воспринимают в мире как локомотив многополярности», — сказал ответственный секретарь Организационного комитета.

Советник Владимира Путина добавил, что сотрудничество в рамках БРИКС направлено не против кого-либо, у объединения другой подход.

«БРИКС — это про равноправие и консенсус. Это пример того, как по-настоящему суверенные государства укрепляют общее благосостояние в результате совместного созидания», — заключил Кобяков.

Шестнадцатый саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.