Более 4 тыс. полицейских в РТ обеспечат охрану порядка на мероприятиях в честь Дня Победы

Более 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут заниматься обеспечением безопасности на мероприятиях, посвященных Дню Победы в Татарстане. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ рассказал замминистра МВД по РТ — начальник полиции Алексей Соколов.

«Всего будет задействовано более 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов, 350 муниципальных служащих, около 400 работников охранных предприятий и порядка 1 тыс. членов общественных объединений. Только для обеспечения общественного порядка в Казани планируется задействовать свыше 1,5 тыс. сотрудников», — сообщил спикер.

При этом на случай осложнения обстановки предусмотрены дополнительные резервы полиции. При этом все места проведения мероприятий проверят кинологи с собаками для недопущения террористических актов. Также установят барьеры и посетителей при входе будут осматривать с помощью металлодетектеров, добавил Соколов.

Кроме того, дополнительные наряды полиции будут работать в казанском метро во время празднования Дня Победы, в основном они будут дежурить на станциях Площадь Тукая, Кремлевская и Козья Слобода.

С 1 по 12 мая организована охрана памятников и воинских захоронений, чтобы защитить их от вандалов.