В мероприятиях Казани как Молодежной столицы ОИС поучаствуют около 2 тыс. человек

В мероприятиях, которые пройдут в Казани из-за признания ее Молодежной столицей стран ОИС, офлайн поучаствуют около 2 тыс. человек из почти 60 государств. Еще около 500 тыс. человек будут наблюдать за ними в режиме онлайн. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Мы определили десять крупнейших мероприятий, которые в разных направлениях позволят нам продвигать культуру, науку, спорт, предпринимательство в части взаимодействия России с исламским миром. Около 2 тыс. участников ожидается офлайн и около 500 тыс. онлайн», — заявил глава Минмолодежи.

Он пояснил, что более половины офлайн-участников будут иностранцами, а остальные будут представлять Татарстан и другие регионы России.

Это возможность для татарстанской молодежи получить бесценный опыт взаимодействия с молодежью из стран исламского мира, убежден Сулейманов.