В мэрии Зеленодольска прокомментировали скандал вокруг городского кладбища

В соцсетях появился пост и видео от жительницы Зеленодольска. Женщина рассказала, что пришла на могилы к родным, однако, по словам автора сообщения, на одной могиле похоронен совсем другой человек, а на другой спилена часть ограды. По словам автора ролика, они приходят на могилы ежегодно и возмущены произошедшим.

В исполкоме Зеленодольска рассказали «Татар-информу», что связались с автором поста, пригласили осмотреть место, указанное в сообщении, но женщина не смогла прийти по причине занятости.

Сегодня представители мэрии города и директор похоронного дома «Ритуал» Радик Мустафин выезжали на место. Выяснилось, что на указанном участке действительно находится захоронение 2021 года. Однако, как пояснили в исполкоме, могилы 63-х годов на старом кладбище находятся географически значительно дальше от данного участка.

Что касается второго участка и испорченной ограды – часть забора спилили вандалы из корыстных побуждений.

«Неоднократно, в рамках действующего муниципального контракта с ООО ПД "Ритуал", были пресечены действия вандалов, заявления в полицию направлены родственниками», – отметили в пресс-службе мэрии.

По словам директора похоронного дома, места для захоронений имеются и ни о каких случаях разорения могил речи быть не может. Также решается вопрос по расширению территории старого кладбища, параллельно подбирается участок для размещения нового кладбища.

Фото: © пресс-служба мэрии Зеленодольска

Стоит отметить, что автор ролика не предоставила документы на захоронения. По словам женщины, они ежегодно ухаживают за могилами родных. Однако на фото видно, что захоронение запущено. Остальные могилы находятся в таком же состоянии.

Сейчас исполком и похоронный дом продолжают работы и выясняют обстоятельства произошедшего.



