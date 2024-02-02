Казанцам рассказали, сколько дворов расчистили в городе за последние 2 недели

В столице РТ очистили от снега свыше 4 тыс. дворов за последние 2 недели. Такой объем работ выполнен при помощи 1,6 тыс. дворников и 162 единиц техники. Площадь убранных участков – более 20 млн «квадратов». Об этом доложил председатель комитета ЖКХ Василий Лысачкин, пишет мэрия Казани.

Спикер отметил, что масштаб работы впечатляет, но не совсем удовлетворяет. Он рассказал, что не были выдержаны нормативы по срокам уборки, а толщина покрова снега на крышах превысила разрешенные 40 см. Также уборке мешали авто, припаркованные во дворах.

Что касается кадров, то Лысачкин доложил, что для качественной уборки городу нужны дворники – около 600 человек. Предлагаемая зарплата за такую работу в Казани - около 30 тысяч рублей в месяц. Решить проблему с набором дворников можно через увеличение заработной платы – до 45 тыс. рублей, считает спикер. Но на такой рост оплаты труда (+34%) казанцы пойти не готовы, поэтому город должен искать иные резервы, делится Лысачкин.

Еще Казани не хватает механизаторов и трактористов. За две недели уволилось около 10% дворников и трактористов. Причина - высокая нагрузка - по 16 часов работы ежедневно. Решить проблему спикер предложил через бесплатное обучение школьников в старших классах профессии водителя, а в сельских – профессии механизатора и тракториста.