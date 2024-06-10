В мэрии призвали казанцев добираться до площадок Сабантуя на бесплатных шаттлах

В столице Татарстана 23 июня состоится традиционный татарский праздник Сабантуй. Для удобства горожан в этот день работа общественного транспорта будет организована по специальной схеме, рассказала на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

До Березовой рощи в поселке Мирный желающие смогут добраться специальными автобусными маршрутами от четырех остановочных пунктов. Это «Станция метро „Проспект Победы“», «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина и «Ул. Глазунова» («Теплоконтроль»). Также до этой площадки можно будет добраться на рейсовых автобусах №23 и 56 и на электричке со станции Казань-1.

До места проведения мероприятия на озере Лебяжье запустят бесплатные шаттлы, которые будут набирать пассажиров на остановках общественного транспорта «Жилой массив Рэмплер» и «Улица Залесная», а также на парковке гипермаркета «Мегастой», где автомобилисты смогут оставить свои автомобили. Добраться до них можно на автобусах №36, 72 и 46 по Горьковскому шоссе. Помимо этого, парковки организуют вблизи лагерей «Заречье» и «Солнечный» и возле лыжной базы «Динамо».

В свою очередь до березовой рощи поселка Дербышки будут курсировать бесплатные шаттлы от парковки АО «НИИтурбокомпрессор имени В. Б. Шнеппа» и от парковки ТЦ «Мега».

«Наши пожелания [заключаются в том], чтобы максимально большое количество гостей наших Сабантуев приехали на шаттлах, которые будут бесплатными», — подытожил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.