Общество 10 сентября 2025 18:13

В мэрии предупредили о ярком горении факела на «Казаньоргсинтезе»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

С 14 сентября на «Казаньоргсинтезе» начнется плановый ремонт. В первые и последние дни работ возможно усиление горения факелов. На предприятии подчеркнули, что это штатный технологический процесс, не представляющий опасности.

В компании пояснили, что на любом химическом производстве используются факельные установки, обеспечивающие безопасную работу завода. Управление ими осуществляется дистанционно, при этом за каждым оголовком ведется видеонаблюдение.

Аппаратчик факельной установки Марат Галкиев отметил, что подача воздуха и пара на оголовок регулируется так, чтобы обеспечить полное сгорание поступающих газов. В процессе сгорания в атмосферу выделяются вода и углекислый газ.

По его словам, иногда факел может гореть ярче обычного – это происходит в период остановки предприятия на ремонт или при последующем запуске. Галкиев добавил, что горящий факел свидетельствует о штатной и безопасной работе производства.

