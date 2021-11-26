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Происшествия
26 ноября 2021  13:22
Полина Шевчук

В мэрии опровергли, что в Казани школьник изнасиловал третьеклассника в туалете

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В мессенджерах и телеграмм-каналах стали появляться шокирующие новости о том, что в одной из школ Казани ученик третьего класса изнасиловал ровесника в туалете. 

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в школе была проведена проверка сотрудниками правоохранительных органов. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, провели встречи с родителями третьеклассников и с участниками конфликта.

С записей с камер стало понятно, что во время перемены между учениками третьего класса произошла потасовка. Однако ребята в туалет не заходили и насильственных действий совершено не было.

В данный момент информация также проверятся прокуратурой республики.
 

 

#мэрия казани #насилие над детьми #конфликт в школе
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