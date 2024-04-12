В мэрии объяснили скопление техники и рабочих на ряде дорог Казани

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На улицах Казани, которые зимой обрабатывались противогололедными материалами, стартовали сбор и вывоз смета. Работы проводятся механизированным способом — с этим связано скопление техники, которое можно увидеть на улицах, объяснили в мэрии Казани.

Горожан заинтересовали рабочие, которые «лопатами сгребают грязь» с дорог и грузят ее в «КАМАЗы». По их мнению, результаты такой уборки не будут видны.

«По окончании зимнего периода на всех улицах, которые обрабатывались противогололёдными материалами, в обязательном порядке производятся работы по механизированному сбору и вывозу смёта. Комбинированная дорожная машина стоит в целях безопасности дорожного движения, а именно для перекрытия полосы на время уборки. Остальные участники уборки — „Барсик“ и МТЗ собирают смет, который потом грузят в КАМАЗ», — ответили в исполкоме на вопросы казанцев.