В мэрии объяснили, почему перестали включаться фонари у центра семьи «Казан»

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Рядом с центром семьи «Казан» перестало работать освещение. Как объяснили в исполкоме со ссылкой на Дирекцию парков и скверов, повреждена кабельная линия.

Горожане обратили внимание, что вечером фонари включаются только на парковке, а в зоне для прогулок не горят.

«Как сообщает Дирекция парков, выявлено повреждение кабельной линии наружного освещения, в настоящее время сотрудниками АО „Казэнерго“ ведется работа по определению поврежденного участка, работы планируется выполнить в срок до начала мая», — говорится в соцсетях исполкома.