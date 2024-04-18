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В мэрии объяснили, почему перестали включаться фонари у центра семьи «Казан»
Рядом с центром семьи «Казан» перестало работать освещение. Как объяснили в исполкоме со ссылкой на Дирекцию парков и скверов, повреждена кабельная линия.
Горожане обратили внимание, что вечером фонари включаются только на парковке, а в зоне для прогулок не горят.
«Как сообщает Дирекция парков, выявлено повреждение кабельной линии наружного освещения, в настоящее время сотрудниками АО „Казэнерго“ ведется работа по определению поврежденного участка, работы планируется выполнить в срок до начала мая», — говорится в соцсетях исполкома.
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