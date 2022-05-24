В мэрии Нижнекамска рассказали, в какой школе учится больше всего олимпиадников

Самое большое количество олимпиадников в Нижнекамском районе учится в лицее №35 и гимназии №2. Об этом «Татар-информу» сообщила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

«35-й лицей завоевал 37 мест на региональном этапе олимпиад, 2-я гимназия — 36 мест», — отметила собеседница агентства.

Всего же в олимпиадах уходящего учебного года приняли участие 19,5 тыс. учеников с 4-го по 11-й класс — это более 60% от всех учащихся района.

Последний звонок в этом году прозвучал для 1071 выпускника 11-х классов и 2669 учеников девятых классов.

Руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин поздравил ребят и их педагогов с окончанием школы.

«Сердечно поздравляю вас с этим ярким и красивым праздником — днем „Последнего звонка“ и окончания школы! Для кого-то 2022 год станет выпускным, и он вступит в этап больших перемен и важного выбора в жизни, — отметил глава исполкома, — большинство из вас станут студентами, которых ждет много интересных моментов в жизни. Но, открывая новую страницу, не забывайте своих родителей, которые были с вами все время рядом, одноклассников, с которыми вы научились любить и дружить, родную школу, учителей, вложившими в вас частицу своей души. Благодаря им вы получили не только знания, но и нечто ценное — богатый опыт человеческого общения, преодоления первых трудностей, вкус первых побед.

«Во взрослой жизни вас непременно ждут открытия, успехи и серьезные достижения. Идите своей дорогой, смело глядя вперед. Верьте в себя. И помните: родной Нижнекамск всегда ждет вас!» — заключил он.