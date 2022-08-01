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Ру Тат
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Происшествия
1 августа 2022  12:43
Полина Шевчук

В мэрии Нижнекамска рассказали, что именно горело в промзоне

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Пожар вспыхнул сегодня утром на территории промышленного парка «Нижнекамск», рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

Загорелась емкость для подготовки сырья, расположенная рядом с производственным корпусом. Угрозы соседним цехам нет. Пожар был оперативно потушен. Никто не пострадал.

Причины происшествия предстоит установить.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске в промзоне произошел пожар.

 

#пожар в промзоне #пожар в Нижнекамске
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