В мэрии Нижнекамска рассказали, что именно горело в промзоне
Пожар вспыхнул сегодня утром на территории промышленного парка «Нижнекамск», рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации Нижнекамского района.
Загорелась емкость для подготовки сырья, расположенная рядом с производственным корпусом. Угрозы соседним цехам нет. Пожар был оперативно потушен. Никто не пострадал.
Причины происшествия предстоит установить.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске в промзоне произошел пожар.