В мэрии назвали самые аварийные участки дорог Казани – на них произошло 240 ДТП за год

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В Казани по итогам 2023 года зафиксировали 71 аварийный участок – на них произошло более 240 ДТП, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

В перечень попали в том числе перекресток улицы Толстого с улицей Горького, проспект Победы и улица Минская, Николая Ершова и Новаторов.

«На 71 участке в комплексе работ предусмотрена установка дорожных знаков, ограждений безопасности, барьерных ограждений, устройства сети освещения, искусственных дорожных неровностей, нанесения разметки и шумовых полос. Кроме того, за счет средств муниципального дорожного фонда на наиболее аварийных участках уличной дорожной сети на площади более 30 тысяч квадратных метров предусмотрен текущий ямочный ремонт», — отметил Куляжев.

Помимо этого, за счет денег муниципального дорожного фонда проведут ямочный ремонт. Коснется он дорог площадью более 30 тыс. кв. метров. Также около домов №8 по улице Академика Глушко, №65 по улице Гагарина, №73 по улице Короленко и на перекрестке Тэцевская — Автозаводская установят светофоры. На эти цели выделят 70 млн рублей.