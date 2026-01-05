В мэрии напомнили казанцам о праздничной программе 5 января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанцев сегодня, 5 января, ждут мастер-классы по фигурному катанию, спектакли и показы фильмов под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В парке «Черное озеро» мастер-класс для детей и взрослых пройдет в 12:00, а в 13:00 еще одно занятие состоится в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Профессиональные тренеры помогут освоить новые элементы и улучшить технику катания.

В 14:00 детский парк «Елмай» примет спектакль «Новогодний цирк», а во дворе Присутственных мест музея-заповедника «Казанский Кремль» покажут постановку «Последняя снежинка на земле». В 15:30 в ЖК «Салават Купере» и в 19:00 в парке «Крылья Советов» выступит уличный театр Руслана Риманаса с постановкой «Гости Аллеи».

В 16:00 в детском парке «Елмай» начнутся показы фильмов и мультфильмов под открытым небом, среди которых «Секретная служба Санта Клауса», «Гринч», «Один дома» и «Ледниковый период». Одновременно во дворе Присутственных мест пройдет представление «Елка волшебного городка».

С 17:00 массовые катания на городском катке в парке «Черное озеро» будут сопровождаться музыкальными композициями команд Studio Slow, «Московский рынок», Stand Up Kazan и «Театр Камала». Заключительным событием дня станет спектакль «В поисках Кая» во дворе Присутственных мест в 18:00 – постановка будет адаптирована для людей с нарушениями слуха и переведена на русский жестовый язык.

Афиша может меняться из-за погодных условий, предупредили в Дирекции парков и скверов города. Полную программу праздников, а также график работы катков и лыжных баз можно найти на портале мэрии в разделе «Новый год в Казани – 2026».