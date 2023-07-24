В мэрии Казани заявили о проблеме финансирования капремонта домов со спецсчетами

В этом году столица Татарстана столкнулась с проблемой финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, накапливающих средства на него на специальном счете. Таких домов в программе капремонта в городе 12, сообщил на деловом понедельнике председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин.

«В этом году мы столкнулись с проблемой финансирования капремонта таких домов, которых в программе капремонта этого года 12. Всего таких домов в Казани 596. На сегодняшний день осталось восемь с видом работ „замена лифтов“. Накопленных собственниками средств на ремонт их домов не хватает», — рассказал он.

Так, ЖСК «Кмизовец-2» (ул. Спартаковская, 89) накопил на спецсчете 2,5 млн рублей. В этом году им нужно заменить два лифта, стоимость замены одного — 3,5 млн. С учетом разработки документации и строительного контроля замена двух лифтов будет стоить 7,3 млн рублей, недостающая сумма составляет 4,7 млн.

По его словам, «общий котел операторов капремонта в данном случае не работает, так как взнос в него не поступает, а механизм бюджетного софинансирования капитального ремонта таких домов не принят». Финансирование возможно только за счет средств населения.

«Выходом из ситуации видится перевод этих домов, перечисление накопленных средств в фонд регионального оператора и дальнейшее участие в программе в общеустановленном порядке. Не секрет, что ни один старый дом не собирает достаточно средств на свой ремонт, поэтому невозможно обойтись без бюджетного софинансирования и перераспределения средств внутри общего котла. Вариантов два: собственники самостоятельно собирают недостающие средства на капремонт в этом году или переходят в региональный фонд капремонта с последующим включением этих домов в программу», — заявил Василий Лысачкин.

Слова докладчика прокомментировал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. «Средства населения — это один из наиболее крупных источников финансирования. Они думают, что накопление средств на специальном счете дает возможность не раствориться их деньгам в общем котле. Мы считаем, что это не угроза, а спасение: у лифтов выходит срок эксплуатации, а копить на замену этим домам придется еще очень долго. Здесь как раз котловой метод им в помощь», — уверен Гафаров.

Кроме того, он заметил, что правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому на Госжилинспекцию возложат обязанность вести реестр протоколов общих собраний собственников жилья, касающихся капремонта домов. «Это поможет исключить фальсификацию протоколов и уберечь управляющие компании, ТСЖ от соблазна тратить собранные на капремонт деньги на другие цели», — заключил спикер.