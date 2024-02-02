В мэрии Казани рассказали, как поощрят участвовавших в очистке дворов горожан

В Казани решили поощрить жителей, которые приняли активное участие в уборке снега на своих придомовых территориях во время сильных снегопадов. Председатель комитета ЖКХ города Василий Лысачкин на заседании штаба по уборке снега рассказал, что горожанам помогут озеленить территории, установят в их дворах малые архитектурные формы, а самый чистый двор получит снегоуборочную технику.

«Мы предлагаем подарить активным жителям инвентарь, высадить зеленые насаждения в весенний период, установить малые архитектурные формы. Активных жителей, дворников, трактористов, механизаторов, водителей спецтехники — наградить почетными городскими грамотами», — предложил чиновник.

Мэр города Ильсур Метшин также поблагодарил специалистов, которые были задействованы в уборке снега.

«Еще раз слова благодарности тем, на кого мы опираемся. Управляющие компании, все работники, дворники, рабочие, водители — низкий им поклон. Давайте после того, как справимся с ситуацией окончательно, поблагодарим их за работу, отметим их тяжелый труд наградами», — предложил он.

Также мэр города вспомнил про снегопад 2010 года, когда за 10 дней выпала двухмесячная норма осадков, а скорость движения машин на дорогах снизилась до 2 км/ч. В период недавних снегопадов общественный транспорт замедлился до 8 км/ч только на один день — 19 января.