Мэр Казани рассказал, что сумма ущерба после атаки БПЛА пока неизвестна

Сумма ущерба, причиненного массовой атакой беспилотников на столицу Татарстана 21 декабря, пока неизвестна. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин во время подведения итогов года.

«Пока соответствующие институты проводят оценку конструктиву. Самый большой урон – это [ЖК] "Лазурные небеса". И цифры [будут] только после того, как будет понятно, есть ли трещины, и нанесен ли ущерб», – сказал он.

Метшин добавил, что пока работают над аварийными вопросами: тепловой контур, окна и прочее.