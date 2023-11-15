В мэрии Казани прокомментировали ситуацию с темнотой в сквере у филармонии

Скверу у Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая необходима реконструкция. Без капитального ремонта не получится и решить проблему с освещением общественного пространства, рассказали в мэрии Казани.

Горожане пожаловались на темноту в сквере вечером и ночью. По их словам, часть фонарей не только неисправна, но даже демонтирована со столбов. Кроме того, местами на дорожках разбита плитка.

Как отметили в исполкоме, благоустройство общественного пространства запланировано на ближайшие годы при выделении финансирования, однако сроки проведения работ пока неизвестны.

«Благоустройство новых общественных пространств или обновление существующих возможно в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ при условии лидерства таких территорий в рейтинговом онлайн-голосовании, которое ежегодно проводится на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан», — напомнили в исполкоме.

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