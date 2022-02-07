В мэрии Казани предупредили об эвакуациях в школах из-за сообщений о минировании

Сегодня в нескольких школах Казани пройдут эвакуации, об этом сообщают в пресс-службе мэрии Казани. Это связано с поступлением анонимных сообщений о минировании школ. Сотрудники полиции обязаны проверить эту информацию.

«На время проверки правоохранительные органы эвакуируют школы 129, 127, 69, 6, 68, 136, 10, 40, 21, 52, 24 , 42, 18, а также 55 и 86. Эвакуация детей проходит в ближайшие соцобъекты. Детей из 129 школы родителей просят забрать, так как рядом нет соцобъектов, подходящих для размещения детей», – сообщили в мэрии.

В пресс-службе просят родителей школьников не переживать, так как эта проверка, которую надо провести для всеобщего спокойствия. После нее дети сразу же вернуться к учебе.