Мэр Казани представил нового руководителя Комитета по делам детей и молодежи

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Новым председателем Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани назначена Алия Загидуллина. О принятии соответствующего решения на деловом понедельнике рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Она (Загидуллина — прим. Т-и) более десяти лет работает в структурах районных администраций, исполнительного комитета. Еще четыре года работала непосредственно в Комитете по делам детей и молодежи. У нее всё есть, чтобы понимать основные задачи: как живут районы города, как работают подростковые клубы, дома культуры, вся инфраструктура», — отметил Метшин.

Мэр также выразил уверенность в том, что у Загидуллиной есть все необходимые качества и навыки, чтобы Комитет по делам детей и молодежи Казани работал на достойном столицы Татарстана уровне.