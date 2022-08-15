Мэр Казани представил нового руководителя Комитета по делам детей и молодежи
Новым председателем Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани назначена Алия Загидуллина. О принятии соответствующего решения на деловом понедельнике рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Она (Загидуллина — прим. Т-и) более десяти лет работает в структурах районных администраций, исполнительного комитета. Еще четыре года работала непосредственно в Комитете по делам детей и молодежи. У нее всё есть, чтобы понимать основные задачи: как живут районы города, как работают подростковые клубы, дома культуры, вся инфраструктура», — отметил Метшин.
Мэр также выразил уверенность в том, что у Загидуллиной есть все необходимые качества и навыки, чтобы Комитет по делам детей и молодежи Казани работал на достойном столицы Татарстана уровне.
Родилась 20 октября 1986 года в Брежневе (ныне Набережные Челны). В 2008-м окончила Каанский государственный университет культуры и искусств (актерское искусство, артист эстрады).
В 2007–2012 годах — педагог дополнительного образования в казанском Дворце детского творчества имени Алиша, в 2012-м — инструктор-методист в детско-юношеской спортивной школе «Стрела», в 2012–2015 годах — главный специалист отдела творческих и имиджевых молодежных проектов Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани.
В 2015-2016 годах — начальник отдела дополнительного образования и социальных программ молодежи Комитета по делам детей и молодежи, в 2016-м — начальник отдела учреждений молодежной политики и социальных программ этого же комитета.
В 2016-2017 годах — заместитель начальника Управления культуры исполкома Казани, с июня 2017 года по август 2022 года — заместитель главы администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.