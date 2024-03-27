В мэрии Казани пообещали принять меры по возращению автобуса №37 до Сухой Реки

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В Казани примут меры для возвращения на улицы автобусного маршрута №37. В ближайшее время будет проведен конкурс на осуществление перевозок, заверили в мэрии столицы Татарстана.

Таким образом в соцсетях исполкома отреагировали на видеообращение жителей поселка Сухая Река, которые призвали вернуть движение общественного транспорта к ранее существовавшему расписанию. Местная жительница отметила, что с сентября 2023 года по новому маршруту № 37А, который заменил предшественника, начали курсировать всего две единицы транспорта. В результате ожидать автобус приходится по два-два с половиной часа, к тому же он двигается по сокращенному маршруту. В результате детей из школ местным жителям приходится забирать на такси, а, к примеру, сотрудникам завода собственными силами искать транспорт до работы.

«Добрый день! В ближайшее время будет проведен новый конкурс на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 37, по результатам которого будут определены условия и перевозчик», — ответили на это в мэрии.