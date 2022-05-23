В мэрии Казани показали новую развязку вместо кольца на Горьковском шоссе

Стало известно, как будет выглядеть развязка на месте существующего кольца у Горьковского шоссе. О предстоящих работах на этом участке в ходе делового понедельника рассказал замглавы исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Фото: Слайд мэрии Казани

Он отметил, что Горьковское шоссе имеет большое значение для дорожно-транспортной инфраструктуры Казани.

«От улицы Музыкальная до трассы М7 предусматривается организация непрерывного движения с ликвидацией светофоров, являющихся причиной образования заторов. Протяженность данного участка составляет 11,4 км. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы», – сказал Куляжев.

В время доклада он продемонстрировал слайды презентации с проектом новой развязки. Вместо привычного кольца у Горьковского шоссе появится современная развязка, включающая участок с подземным туннелем и надземную эстакаду.

