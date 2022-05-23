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Ру Тат
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Казань
23 мая 2022  11:06

В мэрии Казани показали новую развязку вместо кольца на Горьковском шоссе

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Стало известно, как будет выглядеть развязка на месте существующего кольца у Горьковского шоссе. О предстоящих работах на этом участке в ходе делового понедельника рассказал замглавы исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

 

Фото: Слайд мэрии Казани

Он отметил, что Горьковское шоссе имеет большое значение для дорожно-транспортной инфраструктуры Казани. 

«От улицы Музыкальная до трассы М7 предусматривается организация непрерывного движения с ликвидацией светофоров, являющихся причиной образования заторов. Протяженность данного участка составляет 11,4 км. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы», – сказал Куляжев. 

В время доклада он продемонстрировал слайды презентации с проектом новой развязки. Вместо привычного кольца у Горьковского шоссе появится современная развязка, включающая участок с подземным туннелем и надземную эстакаду. 
 

 

#Деловой понедельник #игорь куляжев #горьковское шоссе казани
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