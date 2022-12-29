В мэрии Казани подвели цифровые итоги 2022 года

Создание платформы «Арт-проспект», чат-бота «Моя Казань» и другие цифровые итоги 2022 года обсудили сегодня в мэрии столицы РТ.

«С завершением Года цифровизации начатые процессы не закончатся, они трудоемкие и ресурсозатратные. Нам есть куда расти. Следующий год хотелось бы завершать с более значимыми результатами, и у нас все для этого есть», — подчеркнул на мероприятии мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что такие проекты повышают скорость, простоту и прозрачность работы городских служб. Так, к примеру, платформа «Арт-проспект» помогла регламентировать время, продолжительность и площадки для выступлений уличных артистов, художников и музыкантов, а чат-бот «Моя Казань» — оперативно сообщить о какой-либо проблеме в городе и получить необходимую информацию.

«В планах — создание единой платформы городских цифровых сервисов с личным кабинетом горожанина. Кроме того, для оперативного рассмотрения обращений граждан в Советском районе города продолжается тестирование сервиса их обработки. Также в исполкоме продолжается подключение IP-телефонии», — заметил советник мэра Казани по цифровизации Максим Булатов.

Он напомнил, что цифровизация затронула и сферу городского благоустройства. Теперь наблюдение за казанскими улицами ведется через систему «Ситисофт».

По словам, начальника Управления архитектуры и градостроительства Андрея Лобова, в «цифру» переведено 11 из 13 муниципальных услуг, находящихся в ведомстве подразделения, а Комитету внешнего благоустройства удалось добиться полной цифровизации своих услуг.

Этот процесс, уверен замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, позволит не только ускорить работу с такими обращениями, но и снизить число повторов, риски коррупции.