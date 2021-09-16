В мэрии Казани перечислили избирательные участки, куда можно прийти с собакой

На некоторые избирательные участки в Казани можно будет прийти проголосовать, взяв с собой собаку. Их назвала в своем Telegram-канале мэрия столицы Татарстана.

В Вахитовском районе города это подростковый клуб «Союз» (ул. Моторная, д. 31а), в Кировском — центр дополнительного образования «Заречье» (ул. Окольная, д. 23), в Ново-Савиновском — участок в доме №46 по улице Сибгата Хакима, а в Советском — ДК «Вознесенское» (ул. Нардуган, д. 45).

В мэрии отмечают, что там «вашему домашнему питомцу будут рады, если вам совсем не хочется с ним расставаться».

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, с 17 по 19 сентября. Параллельно состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва.