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В мэрии Казани озвучили стоимость занятий в платных кружках и секциях
Наибольшая плата за занятия в платных кружках и секциях в культурных центрах Казани составляет 3600 рублей, наименьшая – 1300 рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.
По его словам, сейчас в татарстанской столице действуют более 700 объединений, секций, кружков и студий. Платными из них являются около 20%.
Проведение платных занятий Абзалов связал с необходимостью расширения спектра кружков и покрытием части расходов на их деятельность.
«Они ни в коем случае не нацелены на извлечение прибыли. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы расценки на платные занятия в наших КЦ были заметно ниже, чем в аналогичных коммерческих структурах», - отметил чиновник.
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