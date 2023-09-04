В мэрии Казани озвучили стоимость занятий в платных кружках и секциях

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Наибольшая плата за занятия в платных кружках и секциях в культурных центрах Казани составляет 3600 рублей, наименьшая – 1300 рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

По его словам, сейчас в татарстанской столице действуют более 700 объединений, секций, кружков и студий. Платными из них являются около 20%.

Проведение платных занятий Абзалов связал с необходимостью расширения спектра кружков и покрытием части расходов на их деятельность.

«Они ни в коем случае не нацелены на извлечение прибыли. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы расценки на платные занятия в наших КЦ были заметно ниже, чем в аналогичных коммерческих структурах», - отметил чиновник.