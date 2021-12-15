В мэрии Казани объяснили присутствие полицейских у гимназии №175

В пресс-службе мэрии Казани объяснили, почему утром у гимназии №175 были наряды силовиков.

«В наших соцсетях вы пишете, что были замечены сотрудники правоохранительных органов в нескольких казанских школах. Просим родителей не беспокоиться: к сожалению, в некоторые школы Казани поступили ложные сообщения о минировании. Каждое такое сообщение должно быть взято на учет, а школа проверена. Спасибо правоохранительным органам, которые оперативно реагируют и убеждаются, что в наших школах безопасно», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в городской мэрии ответили на вопрос, почему не рассказывается подробно о каждом случае «телефонного терроризма» и не называются номера школ.

«Мы понимаем, что каждое такое сообщение вызывает у родителей беспокойство, но важно понимать, что активно освещая ложные сообщения о минировании, соцсети лишь провоцируют их рост. То, что на слуху, школьники чаще пробуют. Им зачастую кажется, что это легкий способ отложить контрольную работу или устроить себе отгул. Разумеется, за каждым правонарушением следует наказание: штрафы больно бьют по кошельку родителей, а постановка на учет – влияет на будущее ребенка. Всеми силами надеемся предотвратить такой вариант развития событий», – добавили в пресс-службе мэрии.