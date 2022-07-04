Мэрия Казани назвала топ отраслей по активному трудоустройству горожан

В первом полугодии 2022 года наиболее активными отраслями казанской экономики по трудоустройству стали транспорт, торговля и промышленность. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

«Наибольший показатель трудоустройства отмечается в следующих отраслях экономики: транспорт, торговля, производство, здравоохранение и строительство», – отметил докладчик.

Он добавил, что городской рынок труда в новых экономических условиях показывает незначительное снижение вакансий по сравнению с прошлым годом. При этом число активных работодателей растет.

«На сегодняшний день в службе занятости населения заявлены 19 тыс. 140 вакансий от 1,5 тыс. работодателей», – заключил Тимур Муллин.

