В мэрии Казани назвали сроки завершения капремонта обрушившейся подпорной стены на Булаке

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Капремонт подпорной стены на Булаке на участке от ул.Парижской Коммуны до ул.Татарстан завершится в начале сентября. Построенная в 70-е годы, в апреле эта стена обрушилась из-за коррозии металлических закладных деталей, с помощью которых декоративные плиты крепились к железобетонному проходному каналу.

Работы ведутся на средства из резервного фонда города, сейчас они выполнены на 80%. «Сейчас подпорная стена – это единая монолитная часть, которая прикреплена к проходному каналу. За счет этого стена будет держаться крепко и гораздо дольше», – приводит пресс-служба городской мэрии слова замруководителя Исполкома Игоря Куляжева.

Работы выполнены уже на 80%, работники подрядного МУП «Городское благоустройство» восстановили 81 метр стены.

Чтобы провести ремонт, в протоке понизили уровень воды. Через пару дней, по словам Куляжева, рабочие начнут снимать леса, шлифовать и красить подпорную стенку. После этого здесь обустроят ограждения, смонтируют опоры освещения и очистят участок от иловых отложений.

На этом ремонт стены не завершится – как пояснил Куляжев мэру Казани, выехавшему сегодня на объект, специалисты выявили отклонение плит по вертикали на отдельном участке, результаты обследования направили в Минстрой РТ.