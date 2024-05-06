В мэрии Казани назвали общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В Казани подвели итоги онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2025 году. О результатах на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Голосование организовано в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и представляет собой механизм прямого участия граждан в благоустройстве. В этом году свой голос за общественное пространство отдали почти 422 тысячи жителей нашей республики, а за парки Казани проголосовали 133,6 тысяч горожан», — отметил докладчик.

Первое место занял проект строительства второй очереди Большого Чайкового озера в Ново-Савиновском районе. За этот объект казанцы отдали 15 тысяч голосов. В лидеры голосования вошла также вторая очередь парка Петрова в Кировском районе. За продолжение работ в этом парке проголосовали 12,8 тыс. казанцев. В рамках первого этапа реконструкции работы уже начали в зоне детской площадки.

Третье место занял Ноксинский лес в Советском районе. Территория площади в 13 гектар ограничена улицами Ноксинский спуск, Фучика, академика Завойского. Судьба этого объекта волнует 11,2 тыс. казанцев. Также в пятерку лидеров попали: вторая очередь сквера у Северного вокзала, где в этом году уже начали благоустройство, и вторая очередь сквера Славы.

«В этом году благодаря строке „Свой вариант“ свои пожелания по благоустройству города высказали 12,3 тысячи человек. В прошлом году эта цифра была 11,3 тысячи казанцев. Нам еще предстоит изучить эту информацию», — заключил Куляжев.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.