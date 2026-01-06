В мэрии Казани напомнили о праздничных мероприятиях 6 января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанцев сегодня, 6 января, приглашают принять участие в зимних и праздничных активностях города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На городском катке в парке «Черное озеро» в 12:00 стартуют мастер-классы по фигурному катанию для взрослых. В это же время во дворе Присутственных мест начнется «Добрый интерактив» с клоунами и играми для горожан.

На Рыбацком острове в 14:00 пройдет мастер-класс по зимней рыбалке (требуется регистрация). Спектакль «Гости Аллеи» покажут в 16:00 в Горкинско-Ометьевском лесу и в 18:00 на бульваре по ул. Серова. Во дворе Присутственных мест состоится «Елка волшебного городка» в 16:00, а в 18:00 – спектакль «В поисках Кая» с переводом на русский жестовый язык.

В детском парке «Елмай» в 17:00 выступит хор «Атмосфера». На катке в парке «Черное озеро» в это же время пройдет музыкальный вечер с массовыми катаниями под живые выступления городских групп.

В мэрии напомнили, что афиша мероприятий может меняться в зависимости от погодных условий.