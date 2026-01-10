В мэрии Казани напомнили о праздничных мероприятиях 10 января

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В субботу, 10 января, в общественных пространствах Казани пройдут спортивные, семейные и музыкальные мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии города.

Программа начнется на набережной реки Казанки в рамках зимней лаборатории «Горожанин-ученый». Здесь, на территории пляжа «Нижнее Заречье» у спасательной будки, пройдет мастер-класс по сноукайтингу. Профессиональные инструкторы покажут участникам, как управлять зимним парусом на льду. Мастер-класс стартует в 11:00, для участия требуется регистрация.

В 14:00 на сцене детского парка «Елмай» покажут музыкальный спектакль «Бременские музыканты». Подростковая театральная студия представит мюзикл по мотивам известной сказки, рассчитанный на семейную аудиторию.

Вечером, в 17:00, в Лядском саду пройдет зимняя вечеринка «Просто двигайся и все!». Гостей приглашают танцевать под диджей-сеты, согреваться горячими напитками и наслаждаться атмосферой сада. Хедлайнером вечера станет DJ Stonik1917 из Санкт-Петербурга, известный сочетанием хауса 90-х, аналогового звучания и энергичной подачи. Сбор гостей – у фонтана.

Также в 17:00 у главной городской елки горожан ждет театрализованная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В мэрии напомнили, что афиша мероприятий может меняться в зависимости от погодных условий.