В мэрии Челнов объяснили, почему в квитанциях за май появилась графа за отопление

Первый замруководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев объяснил, почему в майских квитанциях за жилищно-коммунальные услуги значится сумма за отопление, хотя оно было отключено в конце предыдущего месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.

«Отопительный период 2022 года закончился в городе Набережные Челны 30 апреля в соответствии с постановлением исполнительного комитета. Съем показания счетчика в нашем городе производится по 23-е число месяца, поэтому семь дней апреля — с 23 по 30 апреля — попали в платежку, которая предъявлена к оплате в мае-месяце», — рассказал он.

Зуев пояснил, что за апрель город потребил 177 тыс. Гкал., за семь дней в конце месяца — 38 тыс.

Если у горожан остались вопросы, требующие пояснения и решения, им необходимо обратиться в управляющую компанию — именно УК производит расчеты и отправляет данные для распечатывания квитанции. Также граждане могут обратиться к специалистам по линии ЖКХ в администрациях районов города и к специалистам Управления городского хозяйства, заключил Зуев.