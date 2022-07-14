В мэрии Челнов назвали единственный разрешенный пляж для купания

В мэрии Набережных Челнов напомнили о единственном разрешенном месте для купания — это городской пляж. Об этом в своем Telegram-канале сообщила начальник управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова.

«Понимаю, что погода располагает к водным процедурам, однако напомню, что нельзя купаться в неустановленных для этого местах. Разрешенное место — городской пляж (в том числе и Сандали)», — написала она.

Также автор публикации перечислила самые опасные места для купания. В список вошли район Колокольного моста; водоем напротив 10-го комплекса поселка ГЭС; набережная Г. Тукая в районе ДК «Энергетик», место отдыха в районе набережной Г. Тукая; грузовой порт; место отдыха в районе яхт-клуба «Навигатор».

На прошедшей сегодня пресс-конференции в исполкоме начальник Управления образования Рустем Хузин обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей у воды.

«В очередной раз напоминаем вам об ответственности за жизнь и здоровье детей. В силу своего возраста и отсутствия жизненного опыта они не способны правильно рассчитать свои возможности, предвидеть наступление опасных ситуаций», — отметил спикер.