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Общество
14 июля 2022  13:22
Эльза Кузнецова

В мэрии Челнов назвали единственный разрешенный пляж для купания

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В мэрии Набережных Челнов напомнили о единственном разрешенном месте для купания — это городской пляж. Об этом в своем Telegram-канале сообщила начальник управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова.

«Понимаю, что погода располагает к водным процедурам, однако напомню, что нельзя купаться в неустановленных для этого местах. Разрешенное место — городской пляж (в том числе и Сандали)», — написала она.

Также автор публикации перечислила самые опасные места для купания. В список вошли район Колокольного моста; водоем напротив 10-го комплекса поселка ГЭС; набережная Г. Тукая в районе ДК «Энергетик», место отдыха в районе набережной Г. Тукая; грузовой порт; место отдыха в районе яхт-клуба «Навигатор».

На прошедшей сегодня пресс-конференции в исполкоме начальник Управления образования Рустем Хузин обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей у воды.

«В очередной раз напоминаем вам об ответственности за жизнь и здоровье детей. В силу своего возраста и отсутствия жизненного опыта они не способны правильно рассчитать свои возможности, предвидеть наступление опасных ситуаций», — отметил спикер.

#жара купание
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