В мэрии анонсировали два творческих конкурса для казанцев

В апреле в столице Татарстана стартует прием заявок на конкурс «Саумы, Казан! Здравствуй, Казань!». Принять участие в нем смогут мастера декоративно-прикладного искусства, а главной темой станут легенды и мифы древнего города, рассказала на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Присоединиться к конкурсу могут мастера в возрасте от 18 лет. Работы будут оценивать в двух возрастных категориях: до 35 лет и старше. Участники сразятся за победу в четырех направлениях: художественная обработка кожи, войлоковаляние, керамика и кружево. Победителей ждут денежные призы. Кроме того, их работы покажут на выставке, зрителями которой станут и гости саммита БРИКС.

Также мэрия Казани планирует запустить конкурс детских пьес на татарском языке. Победителям вручат денежные призы, а лучшие работы войдут в специальный сборник и будут рекомендованы театральным коллективам. Сейчас дорабатывается положение конкурса, и вскоре будет объявлен старт приема заявок.

«Коллектив “Апуш” (детская театральная студия, – прим. Т-и.), работает над расширением своего репертуара и отмечает острую нехватку современных детских, подростковых пьес, особенно на татарском языке. Это общая проблема для многонациональных театров и молодежных детских театральных студий», - заключила Гузель Сагитова.