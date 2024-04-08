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В мэрии анонсировали два творческих конкурса для казанцев
В апреле в столице Татарстана стартует прием заявок на конкурс «Саумы, Казан! Здравствуй, Казань!». Принять участие в нем смогут мастера декоративно-прикладного искусства, а главной темой станут легенды и мифы древнего города, рассказала на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.
Присоединиться к конкурсу могут мастера в возрасте от 18 лет. Работы будут оценивать в двух возрастных категориях: до 35 лет и старше. Участники сразятся за победу в четырех направлениях: художественная обработка кожи, войлоковаляние, керамика и кружево. Победителей ждут денежные призы. Кроме того, их работы покажут на выставке, зрителями которой станут и гости саммита БРИКС.
Также мэрия Казани планирует запустить конкурс детских пьес на татарском языке. Победителям вручат денежные призы, а лучшие работы войдут в специальный сборник и будут рекомендованы театральным коллективам. Сейчас дорабатывается положение конкурса, и вскоре будет объявлен старт приема заявок.
«Коллектив “Апуш” (детская театральная студия, – прим. Т-и.), работает над расширением своего репертуара и отмечает острую нехватку современных детских, подростковых пьес, особенно на татарском языке. Это общая проблема для многонациональных театров и молодежных детских театральных студий», - заключила Гузель Сагитова.
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