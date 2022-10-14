В Мензелинском театре состоится показ спектакля-детектива «Тысячи, или красавица Хадича»

Сегодня, 14 октября, в Мензелинском драмтеатре имени Сабира Амутбаева состоится показ премьерного спектакля «Тысячи, или красавица Хадича» драматурга Загира Бигиева. Режиссером выступил Ренат Аюпов, он же стал автором инсценировки. Об этом «Татар-информу» сообщила заведующая литературной частью театра Нурсиба Адиева.

Главный режиссер ТЮЗа имени Кариева Ренат Аюпов уже двадцать лет сотрудничает с Мензелинским театром, и новая постановка стала восьмой по счету.

Седьмого октября премьера открывала 87-й театральный сезон. «Публика приняла спектакль хорошо, только положительные отзывы», — отметила собеседница агентства.

Перед показом Аюпов рассказал, что это первый татарский детектив, созданный в 1887 году. По словам режиссера, он полностью погрузился в произведение и теперь надеется, что его спектакль надолго завладеет сердцами людей. А сейчас постановщик даже испытывает некий мандраж.

Кроме того, он отметил, что никогда не работал в жанре детектива и у него нет готовых приемов для создания таких спектаклей. Потом в его руках оказался интересный материал, в котором рождаются самые неожиданные ситуации и смешиваются невероятные детали. В итоге постановка оправдала его ожидания.

Художником выступил Булат Гильванов, композитором — Йусуф Бикчантаев, хореографом — Марат Казиханов. В главных ролях задействованы артисты Зульфира Гараева, Ильмир Кашапов, Ильдар Халиков и Ильсина Миннемуллина.