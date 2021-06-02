Мензелинский театр представит последнюю премьеру сезона

В стенах Мензелинского театра имени Амутбаева будет представлена последняя премьера сезона — грустная комедия «Ситса туй» («Ситцевая свадьба»). Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам автор пьесы и режиссер постановки — драматург Ильгиз Зайниев.

«Мензелинский театр был последним бастионом, последним театром в республике, где еще не ставились мои произведения», — заметил Зайниев.

По словам автора, спектакль призван дать возможность представителям нынешних поколений пересмотреть свой взгляд на брак, его ценность и значимость.

«У сегодняшней молодежи, в том числе и у моих одногодков, взгляд на семью слишком легкий. Ее воспринимают только как влюбленность. А семья — это ответственность друг за друга, труд души», — уверен автор.

Однако спектакль также дает задуматься над другой стороной брака. Речь идет о попытках сохранить отношения, которых уже нет, в страхе перед реакцией посторонних.

«Это уже никому из супругов не приносит счастья. Но в спектакле нет развернутых ответов. Он должен помочь задуматься, увидеть себя со стороны», — подчеркнул Зайниев.

Художником постановки выступил Сергей Скоморохов, а композитором — Эльмир Низамов.

Премьера состоится уже сегодня в 19.00.