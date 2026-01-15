news_header_top
Общество 15 января 2026 09:37

В мензелинском СИЗО №4 осужденная связала теплые носки для воспитанников детского центра

Фото: УФСИН по РТ

В Мензелинском районе сотрудники СИЗО‑4 посетили реабилитационный центр «Умырзая» для детей и подростков с ограниченными возможностями. В рамках акции «Поделись своим теплом» они передали воспитанникам центра сладкие наборы и теплые носки.

Всего было вручено 38 пар носков, связанных осужденной из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО‑4. Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина занимается вязанием для социальных учреждений с 2024 года, передавая изделия как детям, так и пожилым людям, проживающим в доме‑интернате для престарелых и инвалидов в Мензелинске.

#УФСИН #Мензелинский район
