В мензелинском СИЗО №4 осужденная связала теплые носки для воспитанников детского центра

Фото: УФСИН по РТ

В Мензелинском районе сотрудники СИЗО‑4 посетили реабилитационный центр «Умырзая» для детей и подростков с ограниченными возможностями. В рамках акции «Поделись своим теплом» они передали воспитанникам центра сладкие наборы и теплые носки.

Всего было вручено 38 пар носков, связанных осужденной из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО‑4. Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина занимается вязанием для социальных учреждений с 2024 года, передавая изделия как детям, так и пожилым людям, проживающим в доме‑интернате для престарелых и инвалидов в Мензелинске.