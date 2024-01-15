В Мензелинском районе женщина-водитель погибла, врезавшись на «Ладе» в автобус

Сегодня на трассе М7 произошло смертельное ДТП с автобусом, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем «Лады» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом ПАЗ.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате аварии женщина скончалась от полученных травм на месте.