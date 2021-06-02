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Ру Тат
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2 июня 2021  20:22

В Мензелинском районе закрыто движение по автодороге из-за ремонта моста через Ашпалинку

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В Татарстане сегодня закрыли движение по автомобильной дороге М7 «Волга» — Новая Александровка — Тулубаево, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Автодорога в Мензелинском районе будет временно закрыта для движения транспорта до 1 июля. «На этот период здесь запланирована реконструкция моста через реку Ашпалинка, расположенного на 6-м км дороги», — пояснили в министерстве. 

Водители могут совершить объезд по автодорогам М7 «Волга», Мензелинск — Биюрган, объезд города Мензелинска. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

#закрытие движения #закрытие дороги
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