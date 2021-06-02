В Мензелинском районе закрыто движение по автодороге из-за ремонта моста через Ашпалинку

В Татарстане сегодня закрыли движение по автомобильной дороге М7 «Волга» — Новая Александровка — Тулубаево, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Автодорога в Мензелинском районе будет временно закрыта для движения транспорта до 1 июля. «На этот период здесь запланирована реконструкция моста через реку Ашпалинка, расположенного на 6-м км дороги», — пояснили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по автодорогам М7 «Волга», Мензелинск — Биюрган, объезд города Мензелинска. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.