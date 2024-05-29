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В Мензелинском районе за 309 млн рублей отремонтируют дорогу
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Фото: © «Татар-информ»
В Татарстане за 309 млн рублей проведут капремонт автодороги Мензелинск — Русский Каран — Тогашево. Работы затронут участок км 14+645 — км 20+013 в Мензелинском районе, следует из информации на сайте zakazrf.ru.
Специалисты обновят участок протяженностью более чем в 5 километров. Работы планируют завершить до 14 ноября 2024 года.
Заказчиком выступает Главтатдортранс, источником финансирования — бюджет республики.
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